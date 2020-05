Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…

- PodcasturiActivitați pe timp de carantina: Recomandarile unui psiholog Psihologul Zinaida Gribincea spune ca perioada de autoizolare are și unele avantaje. Anume in aceasta perioada psihologul le recomanda oamenilor sa-și gaseasca diverse ocupații pentru ca viața in cei patru pereți ai casei sa nu…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Prim-ministrul Republicii Moldova a scris aseara, la scurt timp dupa pronunțarea deciziei Curții, un mesaj pe pagina sa de Facebook. El a spus ca, pe de o parte, Executivul se va conforma decizie Curții Constituționale, iar pe de alta parte, in lipsa imprumutului acordat…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a prezentat date actualizate despre evoluția coronavirusului in Republica Moldova. Potrivit oficialului, 26 de persoane se afla in stare extrem de grava și sunt conectate la aparate de respirație dirijata.…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a prezentat date actualizate despre evoluția coronavirusului in Republica Moldova. Potrivit oficialului, 14 persoane se afla in stare extrem de grava, iar 24 de persoane respira cu ajutorul aparatelor.…

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Cinci biserici din Republica Moldova au fost amendate pentru ca nu s-ar fi conformat restricțiilor impuse de autoritați și au desfașurat slujbe la care au fost prezente mai mult de zece enoriași. Precizarea a fost facuta de premierul Ion Chicu dupa ședința Centrului Unic…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus, care au fost complet vindecate a ajuns la 171. Informația a fost prezentata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Punctului Focal din aceasta dimineața. Doar ieri, 37 de persoane au fost externate dupa…