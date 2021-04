Dragi prieteni, Zimbrii se intorc acasa, in munții Fagaraș! Impreuna cu prietenii noștri de la Romanian United Fund (RUF) am lansat prima campanie de strangere de fonduri pe Facebook, pe durata lunii aprilie. Implica-te și tu! ???????????????????????????? a fost și ramane un simbol al Romaniei. Puternic și maiestuos, acest animal prezent in istoria și folclorul […]