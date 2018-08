Zimbabwe: Trei morţi în protestele care au urmat anunţului victoriei partidului la putere la legislative Trei persoane au murit miercuri la Harare in infruntari care au opus fortele de ordine si sustinatorii opozitiei, care acuza comisia electorala de fraude dupa anuntul victoriei in alegerile legislative a partidului aflat la putere in Zimbabwe din 1980, Zanu-PF, relateaza AFP.



SUA, care s-au declarat intr-o postare pe Twitter "profund ingrijorate", au facut apel in cursul serii la armata "sa dea dovada de retinere cand ii disperseaza pe manifestanti".



Politia a confirmat "moartea regretabila a trei persoane in timpul revoltelor si haosului care s-au produs in centrul Harare",…

Sursa articol: agerpres.ro

