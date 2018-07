Stiri pe aceeasi tema

- Primele alegeri din Zimbabwe in care nu este implicat fostul presedinte, Robert Mugabe, care a fost la putere intre 1987 si 2017, au loc luni, scrie BBC, potrivit news.ro.Mugabe a fost inlaturat de la putere anul trecut printr-o lovitura de stat. Principalii candidati la presedintie…

- Autoritatile turce au arestat, dupa alegerile generale desfasurate duminica, 324 de membri ai serviciilor de securitate suspectati de implicare in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Liderul principalului partid de opozitie din Turcia a transmis marti ca nu il va felicita pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pentru victoria sa la alegerile de duminica, spunand ca este un 'dictator', relateaza AFP, conform agerpres. "Nu pot sa felicit un om care nu apara democratia. Sa il…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, a fost trimis la inchisoare pentru 30 de zile de catre un tribunal din Moscova pentru rolul sau in organizarea protestelor din 5 mai, scrie Reuters.Citește și: Liviu Dragnea a EXPLODAT la adresa DNA, dupa ce procurorii au cerut 10 ani cu executare…

- Castigul obtinut de Hezbollah in alegerile desfasurate duminica in Liban arata ca acest stat este "acelasi lucru" cu gruparea siita sprijinita de Iran si ca Israelul nu trebuie sa faca distinctie intre ele in niciun viitor razboi, a declarat un ministru israelian, membru al cabinetului de securitate,…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost retinut sambata de politie dupa ce si-a facut aparitia la o manifestatie in centrul Moscovei pentru a protesta fata de presedintele rus Vladimir Putin, a declarat un aliat al opozantului, citat de Reuters. Navalnii le-a cerut criticilor Kremlinului sa…

- Criza politica din Armenia ar putea lua capat dupa ce președintele partidului de guvernamant a anunțat ca formațiunea sa politica este pregatita sa il sprijine, cel puțin in principiu, pe liderul opoziției, Nikol Pashinyan, pentru funcția de premier la alegerile de saptamana viitoare, relateaza Reuters.