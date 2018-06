Zilnic faci aceste greşeli care-ţi îmbolnăvesc inima Folosești prea multa sare Daca-ți place sa mananci sarat trebuie sa știi ca riști sa ai tensiunea arteriala crescuta și sa devii mai vulnerabil in fața unui infarct. Scade cantitatea de sare sau inlocuiește-o cu ierburi aromatice și alte condiment, mai ales daca ai trecut de varsta de 40 de anis au daca ai deja hipertensiune arteriala. Usturoiul, piperul, ghimbirul și ceapa sunt benefice inimii, cresc metabolsimul și ard caloriile, deci le poți folosi cu incredere in lipsa sarii. Schimbarile legate de dieta sunt importante și pentru a pastra un nivel scazut de colesterol „rau"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

