Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane din judetul Prahova suspectate ca ar fi fost infectate cu coronavirus nu au contractat COVID - 19, arata analizele de laborator, dar cei doi raman internati in spital pana cand un nou set de analize va fi gata.Analizele de laborator infirma prezenta COVID - 19 in cazul unui…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…

- Femeia care, aseara, a fost transportata cu o ambulanța la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, suspecta de coronavirus, are gripa. Potrivit medicului Virgil Musta, purtatorul de cuvant al unitații medicale, in cazul pacientei, testul de gripa a ieșit pozitiv. In ceea ce privește…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Bebelușul de 7 luni și cei doi adulți din Italia, internați luni, 24 februarie, in carantina la Spitalul de Boli infecțioase din Alba Iulia nu au coronavirus. Marți, 25 februarie, DSP Alba a facut publice rezultatele analizelor care au fost efectuate la Timișoara la Institutul Victor Babeș. Rezultatele…

- Avand in vedere creșterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS Covid-19 la nivelul regiunilor Lombardia și Vento din Italia, regiuni in care la acest moment se afla o comunitate de peste 8.000 de cetațeni romani, și dintre care, in contextul epidemiologic actual, o parte…

- Spitalul se adreseaza pacientilor cu anumite patologii infectioase din zona Moldovei, astfel incat, realizarea acestui proiect va duce la marirea capacitatii de spitalizare si va spori siguranta actului medical. Noua constructie va fi divizata in doua tronsoane cu comunicare intre ele. Intr-unul dintre…

- In perioada, 30 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) inregistrate in Maramures a fost 1.235. Acestea sunt cu 2,7% mai mare decat cel inregistrat in aceeasi saptamana a anului precedent. In acest interval s-au inregistrat 128…