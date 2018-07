Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul saptamanii a fost marcat de o serie de evenimente ce s-au desfasurat in spatiul public astfel ca militarii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures au asigurat masurile de ordine si siguranta publica pentru ca acestea sa se desfasoare in conditii de normalitate. Jandarmii…

- Sfarsitul acestei saptamani va fi marcat de o serie de evenimente ce se vor desfasura in spatiul public pe raza judetului Maramures. Pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in conditii de siguranta, jandarmii vor fi prezenti in mijlocul cetatenilor prin misiuni specifice de asigurare a ordinii…

- In perioada 6-15 iulie, zilnic intre orele 16:00-22:00, pe terenurile de nisip amenajate in Piata Libertatii din Baia Mare, C.S. Marta in colaborare cu Administratia Publica Locala Baia Mare, organizeaza evenimentul sportiv „Baia Mare Beach Handball Challenge 2018”. Jandarmii maramureseni, impreuna…

- Jandarmii aflati in executarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Baia Mare in primele doua zile ale acestei luni, au fost solicitati sa intervina in mai multe situatii in care s-au incalcat prevederile legale si au aplicat sanctiuni contraventionale conform competentelor, dintre care amintim…

- In perioada 26 – 28 mai a.c., echipajele de jandarmi de pe raza municipiului Baia Mare, au surprins mai multe persoane care au incalcat prevederile legale, fiind aplicate sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare . Jandarmii fost solicitati sa intervina sambata, 26 mai, in jurul…

- Jandarmii de la Beclean au fost nevoiți sa intervina ieri seara ca sa aplaneze un scandal izbucnit intre doi vecini dintre care unul a fost izbit cu parul in cap si in zona mainii stangi. Care a fost marul discordiei: Jandarmii din cadrul Plutonului Beclean au intervenit miercuri seara in jurul orei…

- Echipajele de jandarmi care si-au indeplinit atributiile de serviciu pe raza municipiului Baia Mare, au surprins si sanctionat mai multe persoane care au incalcat prevederile legale, fiind aplicate sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare Sambata, 12 mai a.c., in jurul…

- Avand in vedere interesul major al opiniei publice si impactul mediatic deosebit vizand infractiunile de omor calificat si viol, comise la data de 30 aprilie a.c., in municipiul Baia Mare, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramures este abilitat sa comunice…