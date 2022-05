Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 mai, incepand cu ora 10.00, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis si Primaria Sag organizeaza o actiune de ecologizare in comuna periurbana. Punctul de intalnire este in fata Primariei Sag. Organizatorii pun la dispoziția voluntarilor saci și manuși pentru colectarea…

- Consiliul Județean Timiș va depune o solicitare de finanțare din programul Anghel Saligny pentru realizarea unei rețele de alimentare cu gaze naturale pentru o mare parte dintre localitațile din zona de centru a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Distribuție Gaz Timiș Centru a solicitat…

- Vineri, 8 aprilie, intre orele 8:30 și 10:30, Aquatim va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strazile Bisericii, 22 Decembrie și Griviței, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID) va incepe un proiect special alaturi de Administrația Bazinala de Apa Banat pentru a face curat in urma nesimțirii oamenilor care polueaza raurile județului. In luna martie, in urma unei acțiuni comune realizate de Administrația Bazinala de…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș a nominalizat orașele Timișoara și Buziaș ca Destinații ale Anului 2022 la categoriile City Break, respectiv Localitați Turistice, in cadrul campaniei naționale de promovare Destinația Anului 2022 in Romania susținuta de…

- „Divizia D” s-a restartat in Timiș cu partidele primei etape din retur. Unirea Grabaț a aruncat prosopul, aceasta formație nederanjand pe nimeni in tur, pierzand toate partidele, unele la diferențe astronomice. Chiar și așa, competiția ramane incinsa, pentru primul loc luptandu-se 5-6 echipe. CSC Peciu…

- ADID Timiș și Eco Positive au semnat un parteneriat pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice in județul Timiș. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și Eco Positive lanseaza un nou program, in sprijinul timișenilor și al autoritaților locale, ce vizeaza implicarea…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara, Societatea Metropolitana de Transport Timișoara trage de maneca Societatea de Transport Public Timișoara. In urma verificarii starii mijloacelor de transport folosite SMTT a descoperit numeroase probleme, iar acum cere remedierea de urgența a acestora. Asociația…