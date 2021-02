Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targoviște , Cristian Stan a anunțat ca s-a redus semnificativ numarul dosarelor de ajutor social in plata, de la 457 la 271 in acest moment The post La Primaria Targoviște s-a redus semnificativ numarul dosarelor de ajutor social in plata, de la 457 la 271 in acest moment first…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a facut o vizita de lucru pe șantierul ce vizeaza proiectul noului parc de la fosta UM Gara care se apropie de finalizare The post Noul parc de la fosta UM Gara se apropie de finalizare! first appeared on Partener TV .

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a anunțat ca s-a dat startul lucrarilor aferente proiectului “Sistem de monitorizare video in municipiul Targoviște”. Astfel, prin implementarea acestui proiect, cea mai mare parte din spațiul public din municipiul Targoviște va beneficia de monitorizare…

- Se redeschid piețele. Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a fost și este alaturi de producatori. Edilul a anunțat public, ca deja sunt montate toate geamurile la Piata 1 Mai din municipiul Targoviște, iar condițiile de aici sunt din nou umane: “ In acest moment, la numai cateva ore de la…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a facut o vizita de lucru pe șantierul din Piața Revoluției.Astfel, dupa cum se poate observa foarte ușor din imaginile proiectul cu titlul “Reabilitare si Modernizare Piața Revoluției, Municipiul Targoviște”, transforma total intreaga zona pietonala…

- In aceasta dupa-amiaza, am avut onoarea de a fi ales in funcția de membru al Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, fiind singurul reprezentant al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia The post Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, este singurul membru din Regiunea Sud-Muntenia,…

- Timp de mai bine de o saptamana, cu respectarea intocmai a masurilor sanitare de protecție impotriva Covid -19, Complexul Turistic de Natație din Targoviște a gazduit singura competiție de natație indoor desfașurata in acest an, in Romania. Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a ținut sa-i…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan și-a exercitat dreptul de vot la secția din incinta Colegiului Național "Constantin Cantacuzino" Targoviște, de unde a transmis ca a votat pentru un Guvern responsabil și care sa-i pese de popor, care sa nu ne faca copiii raspandaci. The post Primarul…