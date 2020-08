Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile dintre Microsoft și compania-mama a TikTok-ului, ByteDance, au fost oprite dupa ce președintele Donald Trump și-a exprimat opoziția fața de acord. Insa, reprezentanții TikTok susțin ca aceasta aplicație va ramane in SUA pentru mult timp. In timp ce negocierea nu pare sa fi fost anulata, se…

- Povestea platformei sociale dezvoltate de chinezii de la ByteDance in Statele Unite a avut sambata parte de un “twist” demn de un thriller. Aflata la un pas sa cumpere TikTok, Microsoft a pus, brusc, pauza negocierilor. Decizia gigantului american a fost determinata de o declaratie, facuta tot ieri,…

- Aplicatia TikTok risca sa fie interzisa in SUA in urma unei anchete oficiale a Comisiei pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS) din motive de securitate. "TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta", a declarat,…

- Campania electorala pentru realegerea presedintelui american Donald Trump a difuzat la sfarsitul saptamanii trecute reclame in reteaua Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, semnaleaza Reuters. Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea…

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…

- De la familie la pastori, presedintele Donald Trump a fost criticat in mod repetat la funeraliile care au avut loc la biserica Fountain of Praise din Houston, unde acest afro-american de 46 de ani si-a petrecut cea mai mare parte a vietii. O figura a luptei pentru drepturile civile, reverendul…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat luni ca aude ”furia”, ”neliniștile” și ”durerea” tinerilor de culoare, referindu-se la protestele care au loc in intreaga țara impotriva violenței și a rasismului polițiștilor, relateaza Hotnews.”Vreau sa maadresez tinerilor canadieni de culoare: va aud,…