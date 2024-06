Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, tot mai multe sectoare ale populației, dar și companii sau furnizori de servicii se bazeaza din ce in ce mai mult pe infrastructura digitala.Astfel, in fiecare zi, pentru a beneficia de aceste servicii vitale este nevoie de centre de date care sa gazduiasca servere și sisteme. Acestea…

- UMF Cluj scoate la concurs mai multe locuri pentru admitere in sesiunea iulie 2024Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca anunța un numar mai mare de locuri disponibile pentru admiterea din sesiunea iulie 2024, oferind astfel noi oportunitați pentru viitorii studenți in domeniul…

- Peste 350.000 de clujeni și turiști au participat la ediția de anul acesta a Zilelor Clujului. Evenimente in peste 40 de locuri din oraș, in cele patru zile de „festival al comunitații”! Festivalul de suflet al clujenilor ajunge la finalul unei noi ediții care a creat legaturi in comunitate, care a…

- Compania Beko Romania face mai multe angajari in aceasta perioada! Fabrica de mașini de spalat de la Ulmi cauta sa-și mareasca echipa cu operatori, fiind disponibile 50 de posturi. Cine este interesat trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: -Studii medii; -Abilitați manuale, indemanare și precizie;…

- "Infrastructura ramane prioritatea nr. 1 a Targu Mureșului, pentru care avem in primul rand nevoie de un plan coerent!Vom construi o parcare noua in zona Liceului "Gheorghe Marinescu", pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Targu Mureș care se afla in proximitatea Spitalului Clinic Județean de…

- MApN incepe o noua campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Peste 5.000 de locuri sunt disponibile MApN incepe o noua campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Peste 5.000 de locuri sunt disponibile Ministerul Apararii Naționale a anunțat o noua campanie de recrutare și selecție pentru…

- FOTO: Elevii Școlii de Folk de la Palatul Copiilor, din Alba Iulia, rezultate excelente la concursul „Sunetul Muzicii” din Sibiu: Ce locuri au obținut FOTO: Elevii Școlii de Folk de la Palatul Copiilor, din Alba Iulia, rezultate excelente la concursul „Sunetul Muzicii” din Sibiu: Ce locuri au obținut…

- Municipalitatea pregatește o parcare cu 329 de locuri de parcare supraetajata pe strada Crinilor. Locuitorii din zona nu sunt de acord cu acest proiect, pentru ca presupune desființarea unui loc generos de joaca pentru copii și inlocuirea cu unuia de mici dimensiuni. Primaria Bistrița merge mai departe…