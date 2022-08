Zilele Sfântul Ștefan în Baia Mare „Parohia Romano-Catolica Sfanta Treime organizeaza in intervalul 15-21 august Zilele Sfantul Ștefan, care cuprind o serie de evenimente culturale și religioase ce se vor desfașura pe parcursul unei saptamani, menite sa aduca omagiu trecutului orașului nostru, in mod deosebit fostei biserici medievale, al carei protector a fost Sfantul Ștefan I. al Ungariei, și al carei […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

