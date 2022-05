Zilele Porților Deschise la Universitatea Politehnica Timișoara In zilele de 12 – 13 mai 2022, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza Zilele Porților Deschise. Elevii și cadrele didactice din sistemul preuniversitar sunt invitați sa descopere, cu aceasta ocazie, laboratoarelor facultaților, experimentele care se pot face aici, și sa viziteze intregul campus al UPT. De asemenea, grupurile vor avea posibilitatea de a participa și la […] Articolul Zilele Porților Deschise la Universitatea Politehnica Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

