Zilele Poeziei la Cărtureşti Palas Zilele Poeziei vor fi celebrate la Carturesti Iasi prin intalniri cu poeti, seri de lectura, dialoguri despre poezia contemporana si performance-uri. Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internationale a Poeziei se vor desfasura in perioada 16-21 martie 2023, la librariile Carturesti din tara si din Republica Moldova. „In tumultul lumii, poezia e un fel de a vorbi despre experiente comune. Vie si necesara, cum spunea Alexandru Musina, poezia este mijloc esential de supravietuire si rezistenta in fata adversitatilor", precizeaza organizatorii. Zilele Poeziei la Carturesti se afla anul acesta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

