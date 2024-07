Stiri pe aceeasi tema

- La timpul in care Sfantul Ilie este așteptat sa aduca ploi pe pamant, sambata, 20 iulie, noi o sa trecem iar padurile Fagetului și va dam intalnire la Povergina! In zi de sarbatoare, in jurul Bisericii de lemn arse și alaturi de comunitatea locala ne vom așeza impreuna la masa și vom urma firul lucrurilor…

- MAINE | Ultima etapa „Cultura pentru Cultura”, in Poiana Calineasa: Slujba de sfințire a Bisericii din Avram Iancu, oficiata de Inaltpreasfințitul Irineu, gastronomie și meșteșuguri tradiționale și spectacol folcloric MAINE | Ultima etapa „Cultura pentru Cultura”, in Poiana Calineasa: Slujba de sfințire…

- Sambata, 22 iunie, la ora 17:00, la Biserica „Sfantul Ioan Domnesc” din Piatra-Neamț va avea loc procesiunea de aducere a moaștelor Sfantului Mucenic Pantelimon. Moaștele vor fi aduse de la Manastirea Durau. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Piatra Neamț in colaborare cu Parohia „Sfantul Ioan…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau invita copiii la o aventura culturala și cativanta in cadrul programului „Vacanța la Muzeu” 2024. Intre 1 și 26 iulie, muzeul organizeaza patru serii de ateliere dedicate copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani. Seriile și activitațile care se vor desfașura…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, in parteneriat cu Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din Romania, organizeaza workshop-ul „INOVAȚIA in restaurarea patrimoniului cultural. NECESITATE ȘI OPORTUNITATE”. Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau anunța organizarea unui workshop remarcabil,…

- Primaria Satu Mare și diverse entitați locale au contribuit la fondul monumentului Dr. Vasile Lucaciu, in timp ce primaria a inițiat o acțiune legala impotriva foștilor concesionari ai baii comunale pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale. The post

- In 1937, Satu Mare a facut un pas semnificativ catre modernizare prin introducerea telefoniei automate, cu achiziția unui teren pe strada Dr. Valeriu Pop pentru construirea unei centrale moderne, imbunatațind astfel conectivitatea și eficiența comunicațiilor urbane. The post

- FOTO: Elev al Seminarului Teologic din Alba Iulia, premiul I la faza județeana a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale” Darius Luca, elev in clasa a XI-a la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia, a obținut locul I la faza județeana a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice…