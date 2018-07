Zilele Orasului Seini, „Cetatea Zynir”, editia a XXI-a (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a convocat marti, la ora 10:00, mai multi membri ai Cabinetului, pentru a participa la o sedinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii si a masurilor rapide de interventie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la sedinta vor participa: ministrul…

- La sedinta vor participa: ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ministrul Agriculturii, Petre Daea, ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Ședinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii responsabili la raport, in urma dezastrelor produse de inundațiile din ultima vreme, in cea mai mare parte a țarii. Potrivit Guvernului, la sedinta vor participa ministrul…

- Filiala PSD Maramures a decis sa doneze suma de 30.000 de lei pentru informatii care ar putea duce la prinderea criminalului Esterei, fetita de cinci ani, violata si apoi ucisa intr-o zona marginasa a municipiului Baia Mare, precizeaza organizatia judeteana a partidului, intr-un comunicat transmis,…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, secretarul de stat in ministerul Sportului, Cosmin Butuza, secretarul de stat in Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiaga, senatorul Liviu Marian Pop, deputații Gheorghe Șimon, Sorin Bota și Calin Matei, cei…

- Biroul Permanent al Blocului Național Sindical a analizat situațiile conflictuale existente in mai multe domenii de activitate in care confederatia are reprezentare. Situația critica existenta in Calea Ferata Romana in ceea ce privește nevoia de investiții, identificarea unor soluții corecte din punct…