Stiri pe aceeasi tema

- Sala mare a Teatrului "Tudor Vianu" din Giurgiu va purta numele actorului Dem Radulescu, in urma unei decizii a Consiliului de administratie al institutiei, ca o reverenta a actualei generatii in fata marelui actor si profesor care a jucat cativa ani si in teatrul giurgiuvean. "Am hotarat in ultima…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca festivalurile ar putea avea loc in Romania cu un numar mare de persoane chiar de la 1 iunie, cu condiția ca acestea sa fie vaccinate anti-COVID-19. Barna a facut referiri cu privire la relaxarile posibile ce vor avea loc de la 1 iunie. „Da, vine cu inca niste relaxari…

- Deși programul Rabla Plus a inceput de trei saptamani, Administrația Fondului de Mediu (AFM) nu a aprobat niciun dosar depus in aceasta perioada. Motivul este birocrația, potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna. „Aprobarile merg incet pentru ca, din pacate, sistemul este unul birocratic. Așa l-am…

- Motivul pentru care Bianca Andreescu va rata turneul de la Roma este unul absurd. Jucatoarea de tenis este la 100% din punct de vedere fizic, iar cu toate ca a ieșit negativ la ultimul test pentru Covid-19, Bianca va declara forfait la Roma. Reamintim faptul ca turneul de la Roma este competiție pregatitoare…

- Psihologul Cristian Petrescu, in varsta de 50 de ani, a fost gasit spanzurat, marți dupa-amiaza, in cabinetul sau din orașul Iași. Incidentul a avut loc intr-un centru care face parte din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Conform datelor oferite de Ziarul de Iași, barbatul a fost gasit spanzurat in…

- Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local de la Sectorul 3 din 5 aprilie 2021, edilul Robert Negoița a introdus un proiect de hotarare extrem de controversat. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a propus suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali cu 150, care ar urma sa fie infiintate…

- Primaria Sectorului 1 a predat procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie contractul de delegare a gestiunii de salubrizare, incheiat in anul de 2008 intre Consiliul Local si Compania Romprest Service SA. precum si toate actele aditionale. Anuntul a fost facut de primarul Clotilde Armand printr-o…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea majorarea amenzilor pentru vehiculele si remorcile parcate pe spatiile verzi. Proiectul de hotarare va fi luat in discuție in sedinta Consiliului Local din 30 martie. Recent, edilul Sectorului 6 a fost amendat de Poliția Locala tocmai pentru ca și-a lasat mașina…