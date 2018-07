Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Asociatia Romana de Istorie de Presei si Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” organizeaza, in zilele de 25 si 26 mai 2018, conferinta internationala „Cultura si presa in spatiul european” (editia a X-a), cu tema „Presa - participant activ la crearea Romaniei…

- Festivalul Celtic Transilvania este un eveniment complex, unic in Romania si chiar in estul Europei, in care se combina armonios activitațile de reconstituire istorica a perioadei celtice a Transilvaniei, cu muzica folk, rock și metal. Acesta este un eveniment pentru intreaga familie, de la nepoți la…

- Ediția din acest an a Zilelor Sucevei va aduce cel puțin un element de noutate – Ziua Infrațirii. Primarul Sucevei, Ion Lungu, recent intors din Palestina, unde a finalizat infrațirea municipiului reședința de județ cu orașul in care s-a nascut Iisus Hristos, Betlehem, a anunțat ca deja ...

- Duminic 20 mai 2018 ora 11 Teatrul de Ppui Brila invit copiii prinii i bunicii la spectacolul &bdquoRIDICHEA URIA&rdquo. Locul de desfurare a spectacolului este Sala de manifestri din cadrul colii Gimnaziale nr. 6 &bdquoSandu Aldea&rdquo str. Gral Eremia Grigorescu nr. 25 Brila.Tot duminic 20 mai 20...

- In timp ce un public numeros din intreaga lume va urmari sambata ceremonia de casatorie a printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, cea mai mare parte dintre britanici se declara neinteresati de eveniment, este concluzia unui sondaj realizat de YouGov si dat publicitatii luni, informeaza Reuters.…

- O suta de romani de succes vor fi premiati in Anul Centenarului de catre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, intr-un proiect care isi propune sa scoata in evidenta primele zece personalitati romanesti din zece tari ale lumii in care se afla comunitati importante de conationali ai nostri, a…

- Traditionala manifestarea ”Ziua Bunei Vecinatati” se va desfasura sambata, 12 mai, in municipiul Sighetu Marmatiei. La eveniment participa delegatii oficiale din Romania si Ucraina. Intalnirea are loc in mod simbolic pe podul de peste Tisa.

- Judetul Teleorman, la Summitul privind securitatea cibernetica in aviatia civila – Europa, Orientul Mijlociu si Africa in Eveniment / on 08/05/2018 at 12:13 / In cadrul Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, are loc, in perioada 7- 9 mai, Summitul pentru…