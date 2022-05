Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brasov, in parteneriat cu comunitatea "ROMO: De la Producator Direct la Consumator", a lansat, miercuri, selectia participantilor la Targul Producatorilor Locali, care va avea loc perioada 29 aprilie - 1 mai, in Piata Sfatului, odata cu evenimentele Junilor Brasovului. Fii la curent…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din Cancelaria premierului a inceput demersurile pentru infiintarea celui mai mare cluster de dezvoltare durabila din Romania, a anuntat joi, pentru AGERPRES, consilierul din cadrul departamentului Cornel Bertea Hanganu. Fii la curent cu cele mai noi…

- Perioada de prohibitie la pescuit va incepe in 9 aprilie iar faptele de braconaj constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada de pana la 3 ani, arata Garda Nationala de Mediu intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele…

- Franța va introduce o reducere de 0,15 euro (0,16 dolari) pe litrul de combustibil pentru transport pentru a-i ajuta pe șoferi sa faca fața creșterii prețurilor la pompa, a declarat premierul Jean Castex intr-un interviu acordat cotidianului Le Parisien. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 400 de protestatari din orașul ocupat Herson au fost arestați de ruși, au anunțat surse ucrainene, citate de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Universitațile reiau, de miercuri, cand se termina starea de alerta, predarea fizica, spune ministrul Sorin Cimpeanu. Acolo unde nu se poate, pot decide „o perioada optima de tranziție de la sistemul online la activitați cu prezența fizica”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Blue Air creste frecventa serviciului catre Larnaca la 10 zboruri saptamanale, in perioada de varf a verii, pentru a raspunde cererii ridicate pentru calatoriile in Cipru, informeaza joi compania, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a raspuns la chestionarul trimis de politia din Londra in ancheta privind petrecerile organizate in Downing Street in perioada lockdownului, au declarat serviciile sale vineri seara, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…