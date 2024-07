ZILELE MUNICIPIULUI ZALĂU, ediția 2024 In perioada 26 – 28 Iulie 2024, va invitam sa sarbatorim impreuna ZILELE MUNICIPIULUI ZALAU, ediția 2024. Evenimentul se va desfașura in Piața 1 Decembrie 1918 și pe zona pietonala de pe strada Unirii. Pe parcursul celor trei zile, spectacole de muzica pop/dance/folclor, meșteri populari, producatori locali și comercianți cu produse alimentare/suveniruri vor crea o atmosfera de sarbatoare. Spectacolele vor debuta la ora 18:00, iar vineri vor urca pe scena: artiști locali, Gheorghe Gheorghiu, Daniela Gyorfi, DJ Project, Talisman. Sambata – artisti locali, Mirabela Dauer, DJ Morris & Dancers, Anda… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

