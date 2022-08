Stiri pe aceeasi tema

- PSIHOZA… Locuitorii din Ștefan cel Mare s-au saturat de razboiul din Ucraina. Toata vara avioanele de lupta staționate pe teritoriul Romaniei au facut manevre deasupra comunei lor. Ei considera ca cineva anume face acest lucru in bataie de joc, iar prin vocea primarului și-au aratat nemulțumirea. Totul…

- VIZIUNI DIFERITE… Autoritațile vasluiene nu știu sa profite absolut deloc de pe urma evenimentelor organizate, an de an, pe bugete uriașe, așa cum, spre exemplu, se intampla in alte județe. In timp ce in Cluj-Napoca, festivalul Untold aduce zeci de milioane de euro in oraș, la Vaslui, festivalurile…

- INCONSTIENTI… Unii șoferi vasluieni continua sa le dea mari batai de cap politistilor de la Rutiera, dar si celorlalti participanti la trafic. Deloc constienti de pericolul la care ii expun pe cei din jurul lor, mai multi conducatori auto au fost prinsi pe drumurile publice fie bauti, fie fara permis.…

- Primaria Botosani a decis sa investeasca masiv in reabilitarea carierelor de la periferie. Localnicii s-au revoltat ca platesc taxe de oras pentru conditii mai proaste ca in mediul rural. In resedinta celui mai nordic judet din Romania, sistematizarea comunista a lasat zonele marginase ale orasului…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui cațeluș cazut intr-un canal colector de pe strada Delea din municipiul Vaslui. La sosirea echipajului de intervenție, cațelul era in canalul colector și exista pericolul ca acesta sa se inece in apa acumulata. Salvatorii…

- Britney Spears este pregatita pentru un nou capitol din viața ei, moment care a debutat cu o nunta ca-n povești cu alesul inimii ei, Sam Asghari. Dupa ce fostul soț a intrat abuziv pe proprietatea vedetei, iar familia ei a avut numeroase comentarii cu privire la nunta, Spears a decis sa se mute intr-o…

- BAC… Aproape 2.500 de absolvenți vasluieni, de clasa a XII-a, incep astazi probele scrise la examenul maturitații. Prima proba scrisa este cea la Limba și Literatura Romana, unde subiectele vor fi diferite in funcție de profilul urmat de elevi in liceu: uman sau real. La nivelul județului, examenul…

- PROIECT… Consilierii barladeni s-au intalnit pe 27 mai, in ședința ordinara, pentru a dezbate problemele orașului, puse pe „hartie”. Acestea au fost aprobate de cei 20 de aleși locali, ca al 21-lea consilier a demisionat și nu a mai fost numit urmatorul de pe lista PNL, de teama ca sa nu intre „un tatarist”…