Zilele Memorialului Gherla – Orarul complet 8-12 martie 2020! „Au murit degeaba!”, auzim uneori spunandu-se despre oameni care au fost sacrificați de tirani ai trecutului. Intr-adevar, cu mintea poți sa contempli cruzimea sterila a prigoanei și execuțiilor politice. Inspaimantator – gandul ca acestea au fost gesturi lipsite de rost și rod, doar capricii ale unor vremuri care au trecut peste oameni, strivindu-le viețile. Pe de alta parte, știm ca daca persecuția insași poate fi rodul unui astfel de „accident” al istoriei, felul in care unii oamenii au primit-o ca experiența i-a transformat cu adevarat, le-a dat și rost și rod, chiar daca el abia poate fi… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ♻️Platoul din proximitatea strazii Fabricii a fost complet igienizat! Pentru ca intervenția sa fie cat mai rapida și eficienta, au fost mobilizate utilaje și peste 15 angajați ai serviciului de

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis acordarea unui nou termen in procesul in care trei constantence revendica aproape 30.000 mp de teren din oras. Solicitarea initiala privea terenul pe care se afla in prezent Garda de Coasta si suprafetele invecinate, dar cum restituirea nu se mai poate face…

- Un om de afaceri din Marea Britanie, care a contractat coronavirusul in timpul unei calatorii in Singapore si a infectat apoi cel putin alte 10 persoane, a declarat marti ca s-a "recuperat complet".

- Viziunea pe care o are Apple pentru iMac-ul modern din anii urmatori este foarte diferita de ce au prezentat pana acum, compania prezentand un produs care e facut dintr-o singura bucata de sticla, curbata la baza, conceptul fiind complet diferit fata de ceea ce avem acum. Ideea in…

- Irina Rimes a reușit sa treaca peste cea mai grea incercare pe care a primit-o de la viața. Cunoscuta cantareața s-a recuperat mai repede decat ar fi crezut și acum se bucura de lucrurile simple. Cum s-a fotografiat antrenoarea de la Vocea Romaniei? Irina Rimes și-a revenit dupa intervenția chirurgicala…

- Sarbatorile vin cu pași repezi, așa ca toți romanii se pregatesc pentru a se aproviziona cu diferite alimente ori bauturi pentru ca masa de Craciun sa fie una bogata. Astfel, daca vei ramane cumva fara provizii, iata programul Kaufland de sarbatori! Totodata, multe dintre magazinele mari iși prelungesc…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinteți de vineri hotarârea privind creșterea salariului minim brut pe țara la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o creștere de 7, % fața de luna decembrie 2019. Începând cu data de 1 ianuarie 2020,…