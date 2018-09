Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional Astra Film va avea loc intre 15 și 21 octombrie și va pune la dispoziția publicului o selecție de 101 filme, dintre care 56 vor participa in cele 5 secțiuni competiționale. Ediția de anul acesta reprezinta aniversarea a 25 de ani de explorare și experimentare a condiției umane…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri cu ”Festivalul Salut CULTURA!”, in Amfiteatrul din Parcul Drumul Taberei. Pe 15 septembrie (intre orele 18.00 și 20.00) și 16 septembrie (intre orele 19.00 și 20.00), vor urca…

- Primaria Sinaia a anunțat, marți dimineața, programul stabilit pentru cele trei zile ale ediției din acest an, unul oarecum atipic avand in vedere ca cele mai multe acțiuni sunt concentrate pe 14 și 15 septembrie, iar programul de duminica este mai restrans, urmand sa se incheie la orele dupa-amiezii.…

- Si in acest an, Primaria Municipiului Timisoara, prin Biroul de Organizare Evenimente al Casei de Cultura Timisoara, a pregatit, in vederea derularii Festivalului “ Bega Bulevard ”, un program interesant atat in privinta actiunilor ce se vor desfasura pe canalul Bega, prin contributia nemijlocita…

- UNTOLD 2018. Participanții la UNTOLD 2018 au posibilitatea de a efectua online o mare parte a procesului de check-in. Acesta se realizeaza astfel: incepand din data de 26 iulie 2018, fanii festivalului pot accesa aplicația Untold sau site-ul untold.com și se pot inregistra cu o adresa de email pentru…

- Nume mari de pe scena muzicii internationale vor urca pe scena, la Cluj-Napoca, in cadrul festivalului UNTOLD 2018, care se va desfasura in perioada 2-5 august 2018. Libertatea va prezinta programul UNTOLD 2018, pe zile. Pe 2 august se deschid portile UNTOLD 2018 , la Cluj. Black Eyed Peas , The Chainsmokers,…

- BIAS 2018. A zecea editie a "Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition" va fi organizata sambata, 28 iulie. INVITAȚI #BIAS2018 sunt: TURKISH STARSAEROCLUBUL ROMANIEITHE FLYING BULLS (LOCKHEED P-38 "LIGHTNING", B-25J "MITCHELL", CHANCE VOUGHT F4U-4 "CORSAIR",…

- Mai sunt doar doua zile pana la cel mai tare festival de la malul Marii Negre NEVERSEA 2018.Organizatorii au afisat harta NEVERSEA care te ajuta sa gasesti scenele, info point urile sau orice alta destinatie din festival. Totodata, a fost publicat si programul artistilor care urca pe scenele NEVERSEA.Harta…