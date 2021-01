Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni. Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor. Ministrul…

- Potrivit unui comunicat de presa, ministrul muncii, Raluca Turcan, a discutat cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Finanțelor și ai Poștei Romane, instituțiile care colaboreaza pentru plata pensiilor la domiciliul beneficiarilor, un calendar care sa asigure urgentarea procedurilor…

- Pensiile vor fi achitate anul viitor la domiciliu, in intervalul 1-15 al fiecarei luni – au convenit ieri Ministerul Muncii si reprezentantii institutiilor care colaboreaza pentru plata pensiilor. Ministrul de resort, Raluca Turcan, a cerut deja finantelor publice sa transmita in regim de urgenta, luni,…

- Raluca Turcan , ministrul Muncii, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, cand vor fi date pensiile in luna ianuarie 2021. "Am discutat astazi cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Finanțelor și Companiei Naționala Poșta Romana, instituțiile care colaboreaza pentru…

- Ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni. Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a stabilit, impreuna cu reprezentantii institutiilor implicate in plata la domiciliu a pensiilor, urgentarea procedurilor pentru a plati la timp drepturile aferente lunii ianuarie 2021, avand in vedere programul redus de sarbatori al acestora, conform unui comunicat…

- Ministrul Muncii , Raluca Turcan , afirma ca va anunta, miercuri, calendarul platii pensiilor pe anul 2021, "astfel incat toti pensionarii sa stie clar in ce zi a lunii urmeaza sa isi primeasca banii". "Discutia pe care am avut-o astazi (marti - n.r.) la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. "Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a…