Calendarul ortodox conține mai multe zile, dar și prioade de post in care nu se fac nunți. Care sunt zilele in care nu se fac nunti in 2023. Detaliul la care sa fii atent atunci cand programezi evenimentul, pentru a nu te trezi ca nu ai cum sa faci nunta la data respectiva. Cand nu […] The post Zilele in care nu se fac nunti in 2023. Detaliul la care sa fii atent atunci cand programezi evenimentul appeared first on Playtech Știri .