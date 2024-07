A TREIA VICTORIE CONSECVENTĂ Irina Begu s-a calificat în sferturi la Palermo

A fost al doilea duel direct dintre cele două, iar Irina a avut câștig de cauză în amble partide. The post A TREIA VICTORIE CONSECVENTĂ Irina Begu s-a calificat în sferturi la Palermo first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]