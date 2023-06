Zilele ideale din luna iunie în care trebuie plantați castraveții pentru toamnă. Așa vei avea murăturile perfecte Daca ești pasionat de gradinarit și te ocupi cu cultivarea de castraveți, este important sa știi cand sa plantezi semințele de castraveți pentru a va maximiza șansele de succes pentru la toamna. Așa ca, in cele ce urmeaza iți spunem care sunt zilele ideale din luna iunie in care trebuie plantați castraveții pentru toamna. Așa […] The post Zilele ideale din luna iunie in care trebuie plantați castraveții pentru toamna. Așa vei avea muraturile perfecte appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

