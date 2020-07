Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca la noi costa 70-80 de euro un test pentru coronavirus, iar in Germania costa 17-18 euro. Pe de alta parte, Ciolacu a spus ca cifrele care arata cresterea numarului de cazuri de COVID-19 sunt reale, insa exista o lipsa de credibilitate…

- Marcel Ciolacu atrage atenția guvernanților și spune ca daca vor fi abuzuri in ceea ce privește aplicarea Legii Carantinarii, Opoziția va de pune de urgența moțiune de cenzura. Liderul PSD susține de asemenea ca liberalii sunt incompetenți și au lasat, din nou, Romania fara cadru legislativ.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca cifrele despre pandemie prezentate de catre autoritati sunt reale, insa Guvernul si-a pierdut credibilitatea. ”Atata timp cat au vrut sa gestioneze aceasta pandemie politic, s-a dus si credibilitatea”, sustine Marcel Ciolacu, care afirma ca in multe state din Europa…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni seara, la Antena 3, daca are incredere in cifrele despre coronavirus prezentate de autoritati si a afirmat: "Cifrele sunt reale. Manipularea a dus la o lipsa de credibilitate a Guvernului, in aceasta pandemie. Ce este mincinos, sau prost spus, ca poti minti prin…

- "Vom depune o motiune de cenzura si aceasta motiune de cenzura va trece", a declarat Ciolacu, intr-o emisiune la Antena 3.Liderul interimar al social-democratilor a spus ca, in grupul de lucru, o prima forma a textului motiunii a fost deja creionata de senatorul Serban Nicolae si ca s-au…

- Liderul interimar al PSD susține ca in Guvernul Orban va produce 600.000 de șomeri, iar toata economia va fi spulberata. "Guvernarea PNL produce 600.000 de someri. In cateva luni, liberalii distrug tot ce se castigase in 3 ani cu PSD. Statistica oficiala ne anunta ca peste 628.000 de contracte de munca…

- ”Este chiar trist sa te uiti peste planul de «relansare» propus de PNL. Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a «investitiilor» in prag de alegeri. Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii…

- A inceput mașinaria de propaganda PNL din Modrogan! Orban și gașca lui de ticaloși din Guvernul PNL propaga minciuni cu nesimțirea din dotare, doar pentru a-și acoperi incompetența. Cu tupeu, Orban acuza liderii politici ca instiga la nerespectarea regulilor! Tocmai Orban da vina pe liderii politici,…