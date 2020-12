Stiri pe aceeasi tema

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi aduse in Romania vineri, pe cale terestra, prin Vama Nadlac 2 si vor ajunge la centrul principal de stocare - Institutul "Cantacuzino" din Bucuresti sambata dimineata, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

