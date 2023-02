Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre…

- NOI PUNȚI… Romanii vor avea inca trei minivacanțe, in 2023. Guvernul a decis, in ședința de miercuri, zilele libere din 2023, altele decat cele care sunt declarate sarbatori legale. Astfel, Guvernul face punte de Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului și Sfanta Maria, zile care sunt sarbatori…

- Cei care lucreaza la stat vor avea parte, in 2023, de trei zile libere in plus fața de cele 15 zile de sarbatori legale, dintre care 12 pica in timpul saptamanii. Prin proiectul s-au facut „punți” cu Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului și Adormirea Maicii Domnului. In proiectul de HG se…

- Traficul rutier pe drumurile publice din Romania va fi monitorizat prin sistemul integrat e-SIGUR. Polițiștii vor putea da amenzi de circulație cu ajutorul acestui sistem. Deputații au adoptat proiectul.

- Deputații au adoptat proiectul de aprobare a ordonanței privind energia, cu modificarile propuse de coalitia de guvernare, printre care si stabilirea unui pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh pentru toti consumatorii indiferent de nivelul de consum.