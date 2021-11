Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Junior Chamber International (JCI) Targu Mureș, in parteneriat cu Muzeul Județean Mureș, invita targumureșenii la o noua ediție "Turist in orașul tau", care se va desfașura joi 28 octombrie, incepand cu ora 17.30. „De aceasta data vom descoperi impreuna cateva dintre secretele Palatului Culturii,…

- Muzeul Județean Mureș anunța deschiderea unei noi expoziții itinerate la Secția Muzeul de Istorie și Arheologie din Cetatea Medievala, intitulata „E timpul sa construim". Expoziția Fundației Teleki Laszlo prezinta procesele de restaurare a monumentelor maghiare din afara granițelor. Evenimentul de deschidere…

- O specie noua pentru știința, de mamifer primitiv de la finalul Mezozoicului (Cretacic terminal), a fost descrisa de o echipa romano-belgiana (Vlad Codrea, Alexandru Solomon, de la Universitatea Babeș-Bolyai, respectiv Muzeul Județean Mureș și Thierry Smith, Ghereint Devillet, de la Institutul Regal…

- Muzeul Judetean Mures in colaborare cu Asociatia Fifi Land din Sibiu deruleaza proiectul "In lumea basmelor si legendelor", prin care se urmareste popularizarea basmelor romanesti si a legendelor locale in randul copiilor cu varsta peste 4 ani, prin organizarea de spectacole de teatru si ateliere creative.…

- Muzeul Județean Mureș va invita la turul ghidat al expoziției lui SzaszSandor: „Sisteme si Paduri-nor" Locație: Spațiul expozițional UAP, la parterul Palatului Culturii(Galeria Art Nouveau), str. Enescu nr. 2Vineri, 03 septembrie 2021, de la ora 17:00, in limba romana și de laora 18:00, in limba maghiara.Turul…

- Asociatia Eidos ROMREG, in colaborare cu Primaria Municipiului Targu-Mureș, Uniunea Artiștilor Plastici Mureș și Muzeul Județean Mureș desfașoara in perioada 23 august – 10 septembrie 2021, tabara de arte vizuale a elevilor "LA CURTEA ARTIȘTILOR"". Obiectivul acestui parteneriat este acela de a dezvolta…

- Departamentul de Comunicare și PR al Muzeul Județean Mureș a anunțat miercuri, 11 august, prin intermediul unui comunicat de presa, lansarea programul pilot Joia Muzeala. Vizita la Muzeu, seara Potrivit reprezentanților Muzeului Județean Mureș, Joia Muzeala s-a nascut dintr-un studiu realizat in cadrul…

- In avampremiera Festivalului 9R (Roman), Muzeul Județean Mureș organizeaza vineri, 6 august, ora 20, in holul Palatului Culturii, concertul de muzica orientala intitulat „Dincolo de Nil…Acustic", protagonist fiind Radu Varga. Artistul va interpreta franturi din muzica persana, turceasca și romaneasca…