Stiri pe aceeasi tema

- In 26 septembrie se striga „Start” la a patra ediție UVT Liberty Marathon. Competiția, care pune Timișoara pe harta maratoanelor pe șosea, aduce impreuna alergatori experimentați, dar și oameni care se afla la prima experiența de alergare. De la 2 la 42, de kilometri exista o cursa pentru fiecare. La…

- Zilele Culturale Maghiare din Timișoara se organizeaza pentru a șasea oara, in plin centrul orașului, in perioada 23 – 26 septembrie. Pe parcursul celor patru zile, cei interesați vor putea lua parte la evenimente variate: concerte, spectacole de teatru, spectacole tradiționale, muzica și dansuri populare,…

- Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Simultan se desfașoara in perioada 11 – 19 septembrie, la centrul Multiplexity din Timișoara, sub motto-ul Starea Instabila a Lucrurilor. „Viata, asa cum o stiam, se schimba radical si probabil se va așeza candva intr-o forma diferita, oferind un bun prilej de a ne…

- A șasea ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Timisoara va avea loc intre 23 și 26 septembrie in mai multe locații din orașul nostru, printre care se numara Piața Victoriei, Piața Libertații, Teatrul Maghiar și Facultatea de Muzica și Teatru. „Ca și in anii trecuți evenimentul are ca scop promovarea…

- Cea de-a șasea ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Timisoara va avea loc in perioada 23 – 26 septembrie in mai multe locații din orașul nostru, printre care se numara Piața Victoriei, Piața Libertații, Teatrul Maghiar și la Facultatea de Muzica și Teatru. „Ca și in anii trecuți evenimentul are ca…

- Cea de-a V-a ediție a Central European Film Festival Timișoara, care va avea loc intre 1 și 5 septembrie in mai multe spații din Timișoara și a carui tema este „Noua realitate”, se va deschide cu un cineconcert, „Manase”, pe muzica Madalinei Paval & band, ficțiunea prin film fiind o expresie a temei…

- Small Creators aduna la un loc artiștii locali de manufactura, ideile și conceptele contemporane pe care aceștia le susțin. Sunt artiști care nu au prea avut șanse sa-și promoveze lucrarile. La pima ediție a targului puteți sa ii descoperiți și sa le cumparați decorațiunile interioare, bijuteriile,…

- Universitatea de Vest din Timișoara devine partener al Garana Jazz Festival, cel mai important festival de jazz in aer liber din sud-estul Europei. Parteneraitul are loc chiar la editia aniversara cu numarul XXV. De la prima ediție și pana in prezent, la Garana Jazz Festival au performat cei mai cunoscuți…