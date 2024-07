Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes va canta in prima zi la festivalul UNTOLD, pe mainstage, iar trupa Vama va urca pe scena in deschidere la Lenny Kravitz, in cea de-a doua zi, anunta organizatorii. UNTOLD are loc in perioada 8-11 august la Cluj-Napoca. Sunt asteptati peste 250 de artisti nationali si internationali, potrivit…

- Romania are de trei zile cele mai mari prețuri la energie din Europa pe piața bursiera spot, iar situația va continua și vineri. Fața de saptamana trecuta, prețurile sunt aproape duble. Raluca Rusu, director in cadrul Monsson Trading, unul dintre cei mai importanți jucatori din sectorul energiei regenerabile…

- Comuna Corbii Mari se pregatește de sarbatoare! Duminica, 19 mai, va avea loc Ziua Comunei, iar administrația locala a pregatit oamenilor nenumarate surprize. Pe langa Targul comunal ca va debuta la ora 14.00, autoritațile au pregatit localnicilor și un spectacol cu artiști de renume. Astfel, pe scena…

- Zilele trecute, Primaria Constanta a anuntat ca se fac pasi concreti pentru construirea unui cartier de locuinte sociale in Zona Industriala a municipiului Constanta In cadrul ultimei sedinte a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism, a fost receptionat calitativ Planul Urbanistic…

- Retele Electrice Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit Retele Electrice Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam…

- Adrian Nastase s-a trezit cu doi urși in gospodaria de la Cornu. Adrian Nastase avertizeaza, intr-o postare pe blogul propriu , asupra modului deficitar in care autoritațile reacționeaza la apelurile cetațenilor. ”Zilele trecute, doi urși simpatici au intrat in curtea vecinului nostru de la Cornu…

- E doar aprilie, dar hribii au aparut deja in padurile din Salaj, pe fondul incalzirii accentuate a vremii. Nelu Borz este un salajean din comuna Sag, un cautator impatimit și cunoscator de ciuperci. Zilele trecute, Nelu a pornit intr-o drumeție in locuri știute numai de el, in padurile de la marginea…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) reamintește ca termenul-limita de depunere a declarațiilor rectificate de avere și interese personale anuale este 30 aprilie, noteaza Noi.md. Tot la aceasta data expira termenul-limita de depunere a declarațiilor anuale pentru subiecții declararii care au aceasta…