- Deși un proiect de modernizare a stației a fost anunțat cu mare fast de catre oficialii CFR in urma cu trei ani, in gara nu se vede nici urma de muncitori, potrivit publicației vasiledale.ro. Ultimele reparații la Gara Baia Mare s-au facut undeva prin 2017, atunci cand a fost reabilitat peronul principal.…

- F.T. Oamenii legii din cadrul Politiei orasului Slanic au fost alertati marti, in jurul orelor pranzului, de catre un barbat in varsta de 80 de ani, din oraș, acesta reclamand faptul ca, in timp ce se afla pe raza orașului Valenii de Munte, a fost abordat de catre un barbat, sub pretextul ca dorește…

- Zilele trecute, o femeie a fost vazuta in cartierul Alexandru cel Bun cu un iepure la plimbare. Pentru ca lucrurile sa fie mai ciudate decat sunt, ieșeanca a pus animalul intr-o lesa. Oamenii care au vazut-o cu iepurele s-au oprit sa vada minunația.Un ieșean a filmat scena și a trimis-o pe adresa redacției…

- Petro Andryushchenko, consilier al primarului din Mariupol, a publicat imaginile disperarii ucrainenilor pe Telegram. „Mariupol. Astazi. Sapte dimineata. Locuitorii din Mariupol se aliniaza la o coada nebuna pentru a obține un permis pentru a parasi orașul. O demonstrație vizuala a realitaților daca…

- Zilele orașului Teiuș 2022: Cetațenii au avut parte de premierea elevilor merituoși, a caștigatorilor competițiilor sportive și un minunat spectacol Zilele orașului Teiuș 2022: Cetațenii au avut parte de premierea elevilor merituoși, a caștigatorilor competițiilor sportive și un minunat spectacol Atmosfera…

- Comunicat Primaria Teiuș: Zilele orașului Teiuș, ediția a XV-a. Spectacol folcloric și premierea elevilor merituoși Atmosfera calda, atat la propriu cat și la figurat, ambianța deosebita intr-o noua locație, oameni destinși și dornici sa se intalneasca și sa discute impreuna, totul sub umbrela sarbatorii…

- Momentul exploziei uneia dintre rachetele rusesti care au lovit joi orasul ucrainean Vinita a fost surprins de mai multe camere de supraveghere. In imagini se vede cum oamenii se arunca la pamant sau fug pentru a se adaposti.