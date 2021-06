Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 15 iun – Sputnik, Georgiana Arseni. Buzaul a fost astazi, 15 iunie 2021, locul in care s-a semnat un acord istoric. © Sputnik / Алексей КуденкоVom ramane fara benzina - șantajul la care vor recurge petroliștii Vorbim despre Acordul de Cooperare intre Municipiul Chișinău – Sectorul…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Activitatea Spitalului raional Orhei revine la normal dupa ce miercuri a fost externat ultimul pacient cu COVID-19. Anunțul a fost facut de administrația spitalului pe pagina oficiala a instituției pe Facebook. © Sputnik / Mihai CarausNumar surprinzator de mic de cazuri…

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a precizat pe pagina sa de Facebook ca in cadrul discuțiilor sunt abordate mai multe subiecte şi proiecte actuale pentru municipiul Chişinău, pentru care colegii din Romania iși vor acorda sprijinul, in special in ceea ce privește amenajarea…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost distinsa cu Premiul Sjur Lindebraekke pentru Democrație și Drepturile Omului acordat de Partidul Conservator al Norvegiei. Șeful statului a informat despre aceasta pe pagina sa de Facebook. © Photo : Presedintia Republicii…

- CHIȘINAU, 12 mai - Sputnik. Prinarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat pe pagina sa de Facebook despre lansarea unui program muzical saptamanal in aer liber - „Jazz in parc”. Astfel, incepand de astazi, 12 mai, in fiecare zi de miercuri se vor desfașura concerte in aer liber. Oamenii se vor putea bucura…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu situația din cimitirele din oraș. Primarul a precizat ca și pe parcursul zilei de astazi polițiștii, dar și toate serviciile speciale se afla la datorie pentru ca a doua zi…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Dupa ce miercuri actorii de la Teatrul "Luceafarul" din Chișinau au protestat, nemulțumiți ca nu-și pot desfașura activitatea, astazi și artiștii de la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Balți au manifestat. Cu maști albe in maini, ei au transmis un mesaj sugestiv:…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. La ședința convocata de Zinaida Greceanii, au participat membrii Guvernului in exercițiu, condus de prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, dar și primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaCiocoi a recunoscut: Interzicerea…