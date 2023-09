Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta sarbatoare, elogiata de secole, ne dovedește ca Maica Domnului asculta rugaciunile noastre așa cum Dumnezeu a ascultat rugaciunile fierbinți ale Sfinților Sai Parinți Ioachim și Ana.Nașterea Maicii Domnului este o sarbatoare a bucuriei. De sute si sute de ani, in jurul acestei sarbatori duhovnicești…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Ioachim si Ana sunt parintii Fecioarei Maria. Acestia, desi inaintati in varsta, s-au rugat neincetat pentru a avea un prunc. La scurt timp, dorinta li s-a implinit. Ingerul Gavriil i-a vestit ca ruga lor…

- Vineri, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica, zi care marcheaza inceputul culesului viilor. In aceasta zi, femeile se roaga pentru a avea copii, iar cei care vor sa se casatoreasca, pentru a-si gasi perechea, potrivit credinței populare. Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta…

- Orchestra Simfonica de Tineret „Andante” va susține un concert extraordinar in cadrul Zilelor Cetații Targoviște 2023, fiind inscris ca eveniment conex desfașurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu, ediția 2023. Concertul simfonic intitulat „In Memoriam Eduard Caudella” va avea loc in…

- Pelerini veniți cu trenul, cu autocarele sau cu propriile autoturisme au inceput deja sa se adune la Manastirea Nicula de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Oamenii vor sa ia parte la slujbe și la procesiunea cu icoana facatoare de minuni. Procesiunea va incepe luni, de la ora 12.00, de la Biserica…

- Pelerinaj la Manastirea Nicula de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Cand are loc procesiunea cu icoana facatoare de minuni Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importanta peste tot in lumea creștina, dar pentru transilvaneni are o profunzime aparte, mai ales datorita icoanei…

- Mii de catolici s-au adunat sambata, inca din zorii zilei, la sanctuarul Fatima din Portugalia, unde Papa Francisc se va ruga cu tineri bolnavi, persoane cu dizabilitați și deținuți, informeaza Reuters.Papa Francisc a sosit miercuri in capitala portugheza Lisabona pentru Ziua Mondiala a Tineretului,…

- LIVE VIDEO: Sute de credincioși prezenți la Catedrala din Alba Iulia. Vor sa se inchine la racla cu moaștele Sfintei Ana Sute de credincioși sunt prezenți miercuri, 26 iulie, in Alba Iulia pentru a se inchina la moaștele Sfintei Ana. Este vorba despre moaștele celei considerate de biserica mama Fecioarei…