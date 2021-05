Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau va prezenta spectacolul „7 SCRISORI CU AUTOAPRINDERE”, joi, 13 mai 2021, ora 18.00, la Teatrul Municipal Bacovia. Imaginat dupa volumul „Nu exista culoare dincolo de negru. Scrisori cu autoaprindere”, de Forugh Farrokhzad, traducere din limba persana, cuvant-inainte…

- Platoul din fața casei de Cultura din Bacau a fost, sambata, 17 aprilie, plin ochi de modele retro ale unor cunoscute, dar și invidiate marci de autoturisme și automobile, expuse in ediția din acest an a Retroparadei primaverii 2021, organizata de Filiala Bacau-Neamț a Retromobil Clubului Roman (RCR).…

- Am avut privilegiul de a fi oaspetele lui Viorel Savin mai bine de trei ore, remarcabil om de cultura,scriitor de mare valoare, cu o opera impresionanta, dramaturg, romancier, poet, eseist, gazetar, facator de ziare, posturi de radio si televiziune, director al unor prestigioase institutii de cultura.…

- Dupa succesul inregistrat de premiera din 26 februarie de la Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau, spectacolul „Dac-aș fi fost Dumnezeu”, realizat dupa romanul scriitorului, eseistului și ziaristului Ion Fercu, pleaca in turneu, iar prima sa oprire este programata chiar in orașul scriitorului,…

- Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau a deschis, la sfarșitul saptamanii trecute, stagiunea evenimentelor „Provocari colocviale” cu un veritabil spectacol al carții, un concept cultural unic in plan local și național prin care, de aceasta data, a fost lansat cel mai nou roman scris de prozatorul,…

- Amedeo Modigliani, pictor și sculptor italian, scrie Petre Pandrea in „Amintiri și exegeze”, a fost unul dintre ucenicii lui Brancuși, la Paris. A fost inițiat de Brancuși in cioplirea pietrei, intr-un atelier din Falguiere. Același Pandrea amintește de o epistola in care Modigliani surprinde magistral…

- Centrul de Cultura „George Apostu” deschide stagiunea „Provocarilor colocviale” cu un eveniment cultural incompatibil cu noțiunea de „absența motivata”. Cand personalitatea provocata este reputatul scriitor Ion Fercu, cand tema prelegerii domniei sale este puternic ancorata in fundamentele culturale…

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești gazduiește, de vineri, 12 februarie, pana la inceputul lunii martie, pentru prima data o expoziție personala de mandale. Exponatele sunt semnate de oneșteanca Monica Drulea. Mandala este o diagrama circulara care pastreaza cu rigurozitate o anumita simetrie,…