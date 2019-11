Zilele Biz & Serile Diverta, primul festival de business printre carti In premiera mondiala, un magazin isi deschide portile exclusiv pentru un eveniment de business cu un concept unic: Zilele Biz, Serile Diverta, primul festival de business printre carti.



Magazinul Diverta din Centrul Vechi va fi deschis ziua, timp de o saptamana, exclusiv pentru participantii Zilelor Biz. Seara, dupa ce se incheie conferintele, magazinul va fi deschis pentru publicul larg si isi va prelungi programul pana la ora 24:00.



Printre carti, cei mai importanti oameni de business, CEO si antreprenori, vor discuta despre curaj si strategie, noi idei de afaceri, vor dezvalui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 84 de elevi și 22 de profesori din Alba, Botoșani, Iași, Ilfov și Mureș iși vor imbogați experiența profesionala mergand in stagii de practica și schimb de experiența la cel mai mare și mai modern liceu agricol din Danemarca, Green Academy Aarhus. In acest an școlar, 84 de elevi și 22 de profesori din…

- Scene halucinante desfașurate intr-un liceu din Timișoara. Direcotrul liceului Jean Louis Calderon i-a surprins pe mai mai mulți elevi in timp ce fumau și a gasit o modalitate ciudata de a-i alunga și a le da o lecție in același timp.

- Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza, in data de 22.10.2019, la sediul sau din Bucuresti, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de director al Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – instituție publica aflata in subordinea MTS. Conditiile de participare, actele…

- Radu Toanca si-a anuntat oficial retragerea de la clubul sportiv al municipalitatii printr-o postare pe Facebook. SCM Timisoara a fost infiintata ca o solutie de criza pentru a finanta legal cele mai importante cluburi sportive din oras. Cu toate acestea problemele financiare nu au ocolit si nu ocolesc…

- Marian Motocu, pana acum director de Energie, este de ieri noul director general interimar al Complexului Energetic Turceni. Motocu a primit ordinul de numire in functie de la Ministerul Economiei in mod oficial.Marian Motocu stia de vineri ca...

- Deputatul PSD Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii, a povestit o „scena suprarealista“ de la Festivalul Enescu. Prezent la Ateneu, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a refuzat sa se aseze pe locurile libere din loja si l-a ridicat de pe scaun pe fostul director al festivalului, Ioan Holender,…

- Prin Hotarârea Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz" Presedinte al Consiliului de Administratie al SA „Moldovagaz" a fost desemnat dl Vadim Ceban, care a preluat functia din 02 septembrie 2019. Pâna la numire, din 2005 pâna în 2019, Vadim…

- Candidatul argentinian pentru postul de director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, considera ca secretele nucleare ale tarii sale ii ofera o perspectiva unica asupra rolului pe care l-ar avea de indeplinit in acest post in care ar trebui sa gestioneze…