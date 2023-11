Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 -17 noiembrie 2023, Biblioteca Județeana ”Mihai Eminescu” din Botoșani gazduiește o serie de evenimente grupate sub genericul "Zilele Bibliotecii". Aceasta inițiativa iși propune sa celebreze cultura și lectura in comunitate, oferind o gama variata de activitați pentru toate varstele.

- O noua expoziție a Memorialului Ipotești, la Cinematograful „Unirea” Colaborarea dintre Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani a vizat, in timp, domenii diverse: de la spectacole și expoziții la scrierea in comun de proiecte și schimburi…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza joi, 26 octombrie 2023, ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, ceremonia dedicata momentului inaugural. Cu prilejul sarbatoririi a 163 de ani de la inființarea primei universitați moderne din țara, Radio Romania Iași iși unește forțele…

- Portretul copilului crescut de parintii zilelor noastre tinde sa fie construit dupa o schita a bunelor intentii care ajung sa ii covarseasca si pe cei mari, cat si pe cei mici. Din dorinta de a le oferi cat mai multe experiente si un start in viata cat mai bun, parintii de astazi ii angreneaza, inca…

- Ziua Limbii Romane: Biblioteca Judeteana „Mihai Eminescu” Botosani, decorata de presedintele Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, o serie de decrete de decorare cu prilejul Zilei Limbii Romane. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit, in semn de “apreciere…

- Vineri, 25 august 2023, de la ora 17.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, organizeaza o noua ediție a proiectului „Poezii pe șase corzi”, un proiect cultural de promovare a colecțiilor bibliotecii, a poeților romani, a poeziei și textelor cantate, a cantecelor și…

- Din septembrie incepe „Litoralul pentru toți”. Ce tarife vor fi in stațiunile de la Marea Neagra La data de 1 septembrie incepe Programul „Litoralul pentru toți”, iar turiștii care merg la mare vor plati mai puțini bani pentru cazare decat in sezonul estival. Cazarea la mare va fi mai ieftina pentru…