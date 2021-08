Zile pline de evenimente culturale. Vezi ce poți vizita în acest sfârșit de săptămână la Iași In aceasta saptamana, Ateneul Național și Teatrul Luceafarul continua stagiunea estivala cu noi spectacole pentru toate varstele. La agenda teatrala se adauga numeroase expoziții, dar și o serie de spectacole și concerte ale unor trupe de top, precum Vama și Proconsul. • 20 Iunie – 14 Septembrie 2021 – Caravana Ascor – Pe urmele Prietenului tuturor! Campanie pentru achiziționarea a 850 de pachete cu carți pentru tinerii din sate. Detalii la telefon 0741925996. Ateneul Național Iași • Joi, 19 august 2021, ora 19:00 – spectacolul „Comedie cu Olteni”, regia Ovidiu Cuncea, in sala mare de spectacole… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

