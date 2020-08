Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 10.00, FC Farul va intalni pe CS Sparta Techirghiol, formatie care evolueaza in Liga a IV a. Cu o saptamana inaintea debutului oficial al noului sezon al Ligii a 2 a, echipa FC Farul Constanta va sustine sambata un ultim test.Astfel, alb albastrii vor disputa, pe stadionul din Techirghiol,…

- Craiova și-au upgradat defensiva, compartimentul cu probleme, și au, practic, doua echipe pentru a ataca și titlul, și Cupa Romaniei, așa cum iși dorește președintele Sorin Carțu. Oltenii au intrat pe ultimii metri ai pregatirilor pentru sezonul care demareaza in week-end. ...

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ieri datele de start ale noilor ediții ale ligilor a II-a și a III-a. Președintele Razvan Burleanu a admis ca acestea ar putea suferi modificari, in funcție de cum evolueaza pandemia: „Liga a II-a și Liga a III-a ar trebui sa inceapa concomitent, pe 29 ...

- The government supports the construction of the Sibiu County University Hospital, as it supports all projects to develop the quality of medical services, Prime minister Ludovic Orban said on Thursday in central Sibiu, after participating in the presentation of the site of the new medical facility."Our…

- # Cum a ramas cu actualul campionat de baschet și cand s-a stabilit inceperea noului sezon competițional? – Campionatul actual s-a anulat, nu s-a stabilit campioana și au ramas locurile așa cum au fost la sfarșitul play-off-ului, dar nu conteaza. Este un campionat anulat. La inceputul lui octombrie…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat astazi ca Ministerul Sanatații se implica total in proiectul de construire al Spitalului regional, iar primul pas este punerea in dezbaterea publica ordinul a ordinului prin care județele Brașov, Covasna și Harghita sunt arondate, din punct de vedere medical,…

- Cazurile de coronavirus de la Dinamo au dat peste cap programul de desfasurare a meciurilor din play-out-ul Ligii 1. Liga Profesionista de Fotbal este obligata sa recalculeze programul astfel incat Dinamo sa poata duce la bun sfarsit sezonul pe teren, chiar daca urmatoarele meciuri vor fi amanate. …

- Nu mai putin de patru luni au trecut de la intreruperea Ligii Nationale de handbal feminin, solutia finala anuntata de FRH pentru „inchiderea” editiei 2019 – 2020 fiind inghetarea campionatului. Echipele au inceput pregatirile pentru noua editie de campionat, iar primele meciuri sunt programate in 20…