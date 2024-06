Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 aprilie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica,... The post Extragerile Loto din 25 aprilie. Care sunt numerele norocoase appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Luna mai poate fi, de departe, o perioada cu rezultate in special pe plan financiar și in cariera, potrivit declarațiilor facute de Adina și Oana Timofte. In plus, nativii pot gasi rezolvarea și unor probleme mai vechi sau apar noi oportunitați in cariera.

- Motto: „Prin pomi e ciripit și cant Vazduhu-i plin de-un roșu soare Și salciile-n alba floare E pace-n cer și pe pamant. Rasuflul cald al primaverii Adus-a Zilele- Nvierii !” (George Coșbuc, „La Paști”) La vremea cand in gradini apar una cate una florile, care-și deschid corola minunata mirosind a primavara,…

- BerbecFinalul acestei sapamani iti aduce treburi de rutina, fie acasa, alaturi de cei dragi, fie la serviciu. Se pare ca ai o mare dorinta de a rezolva acum, tot ce a ramas restant de patru saptamani incoace. Fereste te de eforuri prelungite, deoarece sanatatea este vulnerabila si ai nevoie de odihna.…

- Zilele trecute, in localitatea Domnin, polițiștii din Jibou au oprit in trafic, pentru control, un tractor condus de un barbat de 60 de ani, din satul Barsa. In urma testarii cu aparatul etilotest s-a constatat ca barbatul prezenta o concentrație alcoolica de 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pentru…

- „Zilele bune ale celor care au profitat cu lacomie vanzand iluzii oamenilor s-au incheiat. Parlamentul a votat astazi scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitațile din Romania.Protejarea oamenilor trebuie sa fie prioritatea, nu niște bani in plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.Am…

- Dupa doua mandate in Parlamentul Romaniei, Robert Sighiartau intra oficial in lupta pentru fotoliu de președinte al Consiliului Județean Bistrița – Nasaud. Acesta a fost votat in unanimitate de Biroul Permanent Național al PNL. In lupta pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Bistrița…

- ”Sarbatoarea Invierii Domnului Cristos, Sfintele Pasti, ne deschide inimile spre iubire, credinta si iertare. Renastem pentru ca El a cunoscut moartea, suntem mai solidari pentru ca Adevarul s-a Intrupat si simtim bucuria pentru ca Dumnezeu ne-a oferit in dar viata vesnica”, transmite premierul Marcel…