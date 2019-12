Stiri pe aceeasi tema

- 34 de oameni au murit și 25 au fost grav raniți in accidente produse in doar cinci zile. Politistii au reținut aproape 500 de permise de conducere și au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei.Potrivit unui bilanț IGPR dat publicitații duminica, polițiștii au intervenit la peste 2.800 de evenimente,…

- Adevarate carnagii pe soselele din Romania in ultimele zile. Au murit 34 de oameni, iar alți 70 au fost grav raniți. Principalele cauze ale acestor tragedii au fost nerespectarea vitezei legale și a regulilor de circulație, consumul de bauturi alcoolice, starea drumurilor si conditiile meteo ...

- Poliția Romana anunța un bilanț SUMBRU in acest sfarșit de an. Pe soselele din Romania au murit 34 de oameni și de doua ori mai mulți au fost raniti grav in accidente rutiere, in doar CINCI zile! Politistii au retinut aproape 500 de permise de conducere si au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei…

- Ziarul Unirea Romania, tara fara parcari si benzinarii pe autostrazi: Suntem printre țarile cu cei mai mulți morți și raniți grav in accidente rutiere Romania, tara fara parcari si benzinarii pe autostrazi: Suntem printre țarile cu cei mai mulți morți și raniți grav in accidente rutiere Pe langa graba…

- Opt oameni au murit, iar alti 12 s-au ales cu rani grave in cele 15 accidente rutiere grave inregistrate la nivel national joi, in cea de-a doua zi de Craciun, potrivit unei informatii postate vineri pe site-ul Politiei Romane. Conform sursei citate, cu o zi in urma, politistii au desfasurat activitati…

- Trei femei au decedat și un minor se afla in stare grava, fiind implicați in accidente rutiere, in calitate de pietoni.Primul accident a avut loc miercuri dimineața, pe traseul R-6, in satul Ciocalteni, raionul Orhei.

- El Pais, citat de jurnalemigrant.com, informeaza ca primul accident a avut loc in jurul orei 7.00, miercuri dimineata, pe soseaua CV-13, pe raza localitatii Vilanova d"Alcolea, in dreptul aeroportului Castellon din provincia autonoma Valenciana. Tragedia s-a produs dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal…

- Miercuri este zi de doliu național in Albania, dupa seismul puternic produs cu o zi in urma. Cutremurul, cel mai violent din ultimele decenii, a lasat in urma peste 20 de morti si sute de raniti, informeaza AFP....