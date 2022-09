Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss a ajuns, marti seara, la resedinta premierilor din Downing Street, unde a tinut un scurt discurs in care a afirmat ca este increzatoare ca Marea Britanie va straluci din nou, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Finanțelor stimuleaza afacerile din Romania și propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, majorarea bugetului maxim al schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru investițiile cu impact major in economie. Astfel, bugetul schemei se majoreaza cu 1 miliard de lei, de la 6,38 miliarde de…

- Facturile la energie in Marea Britanie vor fi schimbate la fiecare trei luni, conform unui nou plan prezentat joi de reglementatorul din sector, Ofgem, care are ca scop evitarea socurilor puternice legate de preturi, relateaza agentia EFE.

- Grupul auto francez Renault a raportat vineri pierderi nete de 1,357 miliarde de euro in prima jumatate a acestui an, ca urmare a inchiderii activitatilor din Rusia dupa invadarea Ucrainei, dar cu toate acestea proprietarul Dacia a decis sa isi imbunatateasca estimarile pentru intregul an 2022 gratie…

- Pana ca telemedicina sa fie implementata la noi in țara, tot mai mulți romani se trateaza dupa ureche, luand de bune majoritatea informațiilor de mediul online. Suplimentele alimentare sunt unul dintre cel mai bine vandute la ora actuala, iar afacerea doar in țara noastra este de miliarde de lei. Promovarea…

- Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth si Dezvoltare din Marea Britanie (FCDO) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Andrei Kelin, cu scopul de ”a-si exprima profunda ingrijorare a Marii Britanii cu privire la informatiile despre moartea cetateanului britanic Paul Urey in captivitate in zonele necontrolate…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca dupa active de pe piata locala, estimeaza ca in 2022 economia va creste cu 3,8% fata de 2,9%, cat este prognoza guvernului Ciuca, iar PIB-ul va ajunge la 277 de miliarde de euro fata de 240 miliarde de euro in 2021.

- Cheltuielile puterilor nucleare pentru a-si moderniza arsenalele atomice au crescut cu aproape 9% in 2021, pentru a atinge 82,4 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), citat marti de France Presse. Numai Statele Unite au cheltuit…