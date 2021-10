Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a publicat ordinul privind acordarea unor zile libere platite parinților și altor categorii de persoane, in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. In documentul publicat marți seara in Monitorul Oficial se aproba procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi libera acordata in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora. Dispoziția intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii. „Se acorda zile libere unuia dintre parinți pentru supravegherea…