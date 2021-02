Zile libere plătite pentru părinţi chiar dacă autorităţile decid redeschiderea şcolilor în 8 februarie Este vorba despre parintii elevilor care vor studia in continuare in online, fie in localitatile in care incidenta este peste 1.5 la mia de locuitori, fie in cazul in care familia detine adeverinta care atesta ca elevul sufera de boli cronice si i se recomanda evitarea colectivitatii. Rasturnare de situație: Pensiile ar putea crește in luna septembrie. Anunțul ministrului Muncii Este vorba despre un sprijin de la stat in valoare de 75% din salariu. Actor de meserie, violator in timpul liber. Poliția l-a reținut Ministrul Muncii a explicat ca acest sprijin de la stat pentru parinti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

