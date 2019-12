Zile libere pentru părinţi în cazul închiderii şcolilor şi a grădiniţelor Comisia pentru munca a Camerei Deputaților a dat unda verde raportului privind proiectul de lege ce prevede acordarea de zile libere pentru unul dintre parinți in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a alor situații extreme decretate de catre autoritațile competente cu atribuții in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

