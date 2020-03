ZILE LIBERE pentru părinţi atunci când şcolile sunt închise. Ce a decis Camera Deputaţilor marţi Un proiect de lege inițiat de parlamentari PSD și ALDE, votat deja de Senat și pus pe ordinea de zi de marti a Camerei Deputaților, ar obliga toți angajatorii sa acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se inchid din cauza unor ”situații extreme decretate”. Prevederea s-ar aplica parinților de copii pana in 12 ani, iar zilele libere se acorda pe toata perioada in care autoritațile decreteaza inchiderea școlilor, potrivit proiectului. El a fost inițiat inca din martie 2019, a trecut de Senat in iulie 2019 și acum este pregatit pentru vot Totul despre proiecul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

