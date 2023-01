Zile libere pentru elevi! Cand au vacanta in ianuarie si februarie 2023. Dupa vacanta...o alta vacanta pentru elevii din Romania. O minivacanta si o alta vacanta ii asteapta atat pe elevi cat si pe cadrele didactice care s au intors recent la cursuri.Este vorba despre perioada cuprinsa intre 21 24 ianuarie, atunci cand Guvernul a decis sa faca punte luni 23 ianuarie cu Ziua Unirii Principatelor Romane 24 ianuarie .Conform ordinului privind structura anului scolar 2022 2023 publicat in Monitorul Oficial, elevii vor avea o vacanta mobila in perioada 6mdash;26 februarie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

