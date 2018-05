Zile libere mai 2018. Alte două minivacanţe pentru români! Zile libere mai 2018. Iata ca a venit randul altor doua minivacante. Mai exact, incepand de sambata, 26 mai, romanii intra in vacanta pana luni, 28 mai 2018, inclusiv cu prilejul sarbatoririi Rusaliilor (duminica si luni, 27-28 mai). Afla aici care sunt sarbatorile cu cruce rosie din Calendar Ortodox. Urmatoarea minivacanta este prilejulita de ziua de 1 iunie 2018, declarata oficial zi libera in noiembrie 2016. Astfel, incepand de vineri, 1 iunie 2018 si pana duminica 3 iunie 2018, inclusiv, romanii vor fi din nou in vacanta. Zile libere mai 2018. Din pacate, Guvernul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

